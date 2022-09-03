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للأسر الأولى بالرعاية..

زيادة التموين.. فتح منافذ المجمعات من 9 صباحا لـ9 مساء لصرف الدعم الاستثنائى

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:59 ص
زيادة التموين.. فتح منافذ المجمعات من 9 صباحا لـ9 مساء لصرف الدعم الاستثنائى سلع تموينية
كتب ـ مدحت وهبة

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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة حيث تفتح المجمعات منافذها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لإتاحة الصرف لأصحاب البطاقات، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
 
 
 
 
 
 

التموين

بطاقات التموين

زيادة التموين

الرئيس السيسى

بطاقة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين

دعم بطاقات التموين

دعم الأسر الأكثر احتياجا

سلع بطاقات التموين

دعم التموين

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