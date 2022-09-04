أخبار البورصة اليوم الأحد 4-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.4 مليون ورقة مالية بقيمة 941.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 3.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.1 مليون جنيه، 755.9 ألف جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للمستحضرات التشخيصية والدوائية-راميدا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 1.389 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس، وشراء الثانية 4.917 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.11% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 200 ألف سهم، شراء الخامسة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.52% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية 562.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 466.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، شركة مستشفى كليوباترا، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 149 ألف سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 206.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 658.1 ألف سهم، 70 ألف سهم، 61.1 ألف سهم، 405.1 ألف سهم، 260 ألف سهم، على التوالي.

إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، اعتماد مجلس الإدارة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر، والعمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد.