أبو الغيط يدعو لتضامن عربى ودولي مكثف لمواجهة محنة السيول والفيضانات

بيشوى رمزى

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تضامن عربي ودولي مكثف مع السودان في مواجهة محنة السيول والفيضانات، مؤكدا أن التحرك مطلوب بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وكتب أبو الغيط، على حسابه بموقع تويتر "أدعو إلى تضامن عربي ودولي مكثف مع السودان في مواجهة محنة السيول والفيضانات. التحرك مطلوب بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية وأضرارها ووضع خطة إستجابة متكاملة."

وكانت قد شهدت عدد من ولايات السودان حالة من الغرق بعد أن غمرت المياه المنازل إثر فيضان تسبب فى مقتل وتشريد الألاف.

ويبدأ ‏موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.