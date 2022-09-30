9 فوائد صحية للتفاح الأخضر.. أبرزها تقوية المناعة

كتبت فاطمة ياسر

التفاح الأخضر يعد من أنواع الفواكه التي تتميز بطعم مميز وأيضا فوائد كثيرة جدا تحل على الشخص الذي يتناوله باستمرار، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، ووفقا لموقع “pubmed”.

وعن فوائد التفاح الأخضر فهي التالي:

-يعمل على تطهير الجسم، والتخلص من السموم المتراكمة داخله، والسبب أن التفاح الأخضر يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحسن من وظائف الكبد وبالتالي تساهم فى تنقية الجسم.

-تناوله بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض.

-يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات الميكروبية في الجسم.

-أثبتت الدراسات الطبية ، أن تناول التفاح الأخضر يقلل من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

-التفاح الأخضر يعمل على تنظيم نسبة السكر في الجسم، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالمرض نفسه.

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه يحتوي علي بعض المركبات الكميايئية التي تحمي الجسم، كمركب الثيوسيانات.

-يمد البشرة والجسم بالنضارة والحيوية، ويقلل فرص ظهور علامات التقدم في العمر.

-يعد من الفواكه الجيدة التي تساهم في تخفيف أعراض الربو .

-يقوي وينشط خلايا المخ، والسبب أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.