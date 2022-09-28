استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ6.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الأربعاء كالتالى:-

‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

‎‏‎‏‎- البطاطس بـ7.75 جنيه.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10جنيهات

‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

فاصوليا 24

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

- البامية 25 جنيها.