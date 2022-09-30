وقال بيان للسفارة المصرية فى فيينا، اليوم الجمعة ، إن القرار حصل على تأييد 117 صوتاً في مقابل امتناع 7 أصوات ولم تصوت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة.

وقد صرح السفير محمد الملا مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها ووجود دعم كبير من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف السفير الملا أن هذا القرار والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار وحمل إسرائيل على الدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.

وأكد السفير الملا في ختام تصريحاته أن انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقدها في نوفمبر المقبل يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار جاد لتحقيق هذا الهدف.