وزير السياحة يفتتح أعمال تطوير الممشى السياحى بالغردقة وفندقا جديدا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اليوم يرافقه محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، عدة افتتاحات بمدينة الغردقة في أول زيارة له فيها عقب توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار .

ورحب محافظ البحر الأحمر بوزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، موجهاً له التهنئة، لتوليه الحقيبة الوزارية، معرباً عن أمله في نجاح الوزير الجديد، في جذب أسواق سياحية جديدة، لافتاً إلى دور السياحة وأهميتها الكبرى في توفير العملة الصعبة، مما ينعكس بشكل إيجابي للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي للدولة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بزيارة وزير السياحة والآثار، لأول مرة لمدينة الغردقة بعد توليه منصبه تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مشترك ومتواصل بينهما، للعمل على جذب أسواق سياحية جديدة، وخدمة العاملين في القطاع.

وبدأ وزير السياحة جولته بالغردقة فور وصوله بافتتاح أعمال المرحلة الثالثة من أعمال التطوير في الممشي السياحي بمدينة الغردقة والتي تجاوزت تكلفتها الـ 60 مليون جنيه.

واستمع المحافظ من استشاري المشروع تفاصيل أعمال التطوير في الممشي والمراحل الأولي له في التطوير وكيف تحول لوجهة سياحية بعد أعمال التطوير ليكون صورة مشرفة لمصر أمام السياح من كل دول العالم .

كما افتتح وزير السياحة والآثار بعد ذلك فندقا سياحيا بمدينة الغردقة، يرافقه محافظ البحر الأحمر، ورئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، والذي ينتمى لفئة الخمس نجوم للبالغين فقط، ويشتمل الفندق على 318 غرفة وجناح بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر والمخصص أكثر للباحثين عن رحلات لقضاء شهر العسل واحتفالات الزواج السنوية ويحتوى أيضا على 4 مطاعم عالمية متخصصة لعشاق المطابخ الإيطالية والأسيوية والشرقية والأنترناشيونال والسى فود .

رافق وزير السياحة والآثار، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

جانب-من-افتتاح-الفندق



افتتاح-فندق-جديد-بالغردقة-



الوزير-والمحافظ-يفتتح-أعمال-التطوير-للمشي-السياحة-



الوزير-والمحافظ-يقضون-شريط-افتتاح-التطوير-



جانب-من-افتتاح-الفندق