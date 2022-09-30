هل تسبب متلازمة تكيس المبايض تساقط الشعر؟

كتبت نهير عبد النبى

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يصيب ما يصل إلى 12% من النساء في سن الإنجاب، ويكون ذلك بسبب زيادة في الأندروجينات ، وهي هرمونات جنسية ذكورية وهذا يؤدي إلى أعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن.

وحسب ما ذكره موقع insider من الأعراض الأخرى التي يربطها العديد من الأشخاص بمتلازمة تكيس المبايض الشعرانية، أو نمو الشعر غير المنتظم على الوجه والذقن، ولكن يمكن أن تتسبب متلازمة تكيس المبايض أيضًا في ترقق شعرك في الواقع ، أفاد بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض بتساقط الشعر الأنثوي.

هل يسبب متلازمة تكيس المبايض تساقط الشعر؟

تقول الدكتورة لوريانا سوما ، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، على الرغم من أن تساقط الشعر ليس أكثر أعراض متلازمة تكيس المبايض شيوعًا ، إلا أنه بالتأكيد أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مقارنة بعامة السكان .

هذا لأن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض لديهم مستوى أعلى من الطبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية ، وهذا هو السبب في أنهم قد يعانون من زيادة شعر الجسم أو الوجه وحب الشباب . يمكن لهذه المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون ومستقلبه ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT):

تتسبب في تقلص بصيلات الشعر وتصبح أرق

تقصير دورة الحياة الطبيعية لبصيلات الشعر حتى يتساقط الشعر بشكل أسرع وينمو بشكل أبطأ

يظهر تساقط الشعر ذو النمط الأنثوي بشكل مختلف عن الصلع الذكوري عندما يبدأ الرجال في فقدان شعرهم ، فإنه عادة ما يبدأ على شكل بقعة صلعاء في الجزء العلوي من الرأس أو خط شعر متراجع.

من ناحية أخرى ، فإن النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر الأنثوي سيعانين أولاً من ترقق الشعر حيث يتم فصله ، ثم يصبح هذا الجزء أوسع ، كما تقول سوما. من المرجح أن يستمر ترقق الشعر ، لكن من النادر أن يتطور إلى الصلع.

كيفية علاج تساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيّس المبايض

يتضمن علاج تساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض علاج اختلال التوازن الهرموني الكامن وتساقط الشعر نفسه وهناك ستة خيارات علاجية لتساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض هي:

-حبوب منع الحمل الهرمونية:

يمكن لحبوب منع الحمل أن تخفض مستويات الأندروجين ، مما قد يساعد في إبطاء تساقط شعرك، كما يقول فريدريك. كمكافأة ، يمكن أن يساعد تحديد النسل في علاج أعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى مثل زيادة شعر الوجه أو الجسم ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، وحب الشباب.

-إنقاص الوزن:

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يساعد فقدان الوزن في علاج أعراض متلازمة تكيس المبايض عن طريق تحسين عدم التوازن الهرموني.

-زراعة الشعر:

زراعة الشعر هي العلاج الأكثر خطورة لتساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيّس المبايض، و هذا إجراء جراحي حيث يزيل الجراح جزءًا من فروة رأسك مع نمو شعر صحي ، ويزرع هذه الشعيرات في المناطق التي يكون فيها شعرك خفيفًا.