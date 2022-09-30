ننشر مواقيت الصلاة لليوم الجمعة 30/9/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

نقدم لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:00

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:14

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد صلاة العصر 3:05 م

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 11:33

موعد صلاة العصر 2:57 م

وقت صلاة المغرب 5:32 م

وقت صلاة العشاء 6:47 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:52