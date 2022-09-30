اليوم السابع
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نقيب المعلمين يغرس الأشجار المثمرة بمدارس أسوان تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:57 م
نقيب المعلمين يغرس الأشجار المثمرة بمدارس أسوان تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة نقيب المعلمين يغرس الأشجار المثمرة بمدارس أسوان
كتبت آية دعبس

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تنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة ، قام خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بغرس أشجار مثمرة بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة بمحافظة أسوان، وتهدف المبادرة الرئاسية لمضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتشجير والمعنية بزراعة " 100 مليون شجرة " وجهود الدولة في ملف المناخ بالتزامن مع الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ " cop 27 " والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
 
رافقه خلال الجولة يس عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، وعبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأحمد مكاوي الأمين العام لنقابة المعلمين الفرعية بأسوان، وعدد من أعضاء النقابة الفرعية.
 
وأكد الزناتي ضرورة تنفيذ أهداف المبادرة والتي تتضمن التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتكاتف جموع المواطنين لتحسين البيئة والاتجاه إلى الطاقة النظيفة .
 
وفي سياق متصل، التقى نقيب معلمي مصر، بعدد من المعلمين بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم بأسوان، لبحث أوضاعهم والاستماع لقضاياهم، مؤكدا ان النقابة والوزارة تعملان لصالح المعلم وأهمية التنسيق بينهما بما يخدم المعلمين ومنظومة التعليم بالكامل.

نقابة المعلمين

نقيب المعلمين

100 مليون شجرة

مؤتمر المناخ



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