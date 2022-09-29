وكيل تعليم دمياط يشهد بدء تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالمدارس

دمياط معتز الشربينى

شهد اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وغرس أول شجرة بمدارس محافظة دمياط بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدمياط.

وأكد "وكيل الوزارة" أن هذه المبادرة تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء للإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحسين الصحة العامة.

وكان "وكيل الوزارة" أصدر توجيهاته بتفعيل المبادرة في جميع مدارس الإدارات التعليمية العشر، وبناء على هذه التوجيهات، قامت موجه عام التربية الزراعية بالتنسيق مع موجهي الإدارات بالبدء في تنفيذ المبادرة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

رافق "وكيل الوزارة" خلال تنفيذ المبادرة، عبد العليم جمعة وكيل المديرية وسمير الجمل وكيل إدارة دمياط التعليمية.