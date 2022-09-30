نقيب الزراعيين: المشروعات القومية ساهمت فى التخفيف من تأثير الأزمة العالمية

كتبت آية دعبس

نظمت نقابتا الزراعيين والمعلمين احتفالية بمدينة أسوان بمناسبة ختام البرنامج التدريبى "استراتيجيات الأمن القومى" بمحافظة أسوان لتكريم المتدربين من المهندسين الزراعيين وابناءهم المشاركين فى الدورة التدريبية التى نظمتها النقابة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وخلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ اسوان، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، وأمين عام حزب حماة وطن ،والمهندس حازم عبدالمنعم نقيب الزراعيين فى اسوان فضلاً عن 7 من المكرمين لأسر الشهداء، وخريجى البرنامج التدريبى من مسئولى وأعضاء النقابات المهنية، والعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بإجمالى 236 خريجا.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة على هامش الاحتفالية أن إصرار الدولة المصرية على مواصلة المشروعات القومية الزراعية يأتى لحماية الأمن الغذائى من التحديات الدولية، ومنها أزمات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وموجة الارتفاعات فى أسعار السلع الاستراتيجية التى يشهدها العالم بسبب هذه التحديات، موضحا أن مفهوم التنمية أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن القومى والسلم الاجتماعى، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل جاهدة بمعدلات سريعة فى كافة مسارات و مجالات التنمية من خلال مبادرات رئاسية رائدة لم يشهد المصريين مثيلاً لها فى تاريخ مصر الحديثة بإطلاق وتنفيذ مشروعات ضخمة غير مسبوقة مثل استكمال مشروع توشكى لاستصلاح الاراضى وتحقيق الامن الغذائى ومشروع زراعة 2.5 مليون نخلة من اصناف النخيل المتميز بمحافظة أسوان لزيادة قدرة الدولة على زيادة صادراتها من الانواع المتميزة عالية القيمة من التمور نصف الجافة.

واوضح «خليفة» ان قائمة المشروعات القومية تستهدف تطوير حياة الريف المصرى تحت مظلة " حياة كريمة "، و" منظومة التأمين الصحى الشامل "، و" تحيا مصر " وغيرها لرفع مستوى وجودة الخدمات والمرافق العامة، فى كافة المدن والقرى والنجوع فى الريف المصرى لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسى لدعم جهود الدولة جاءت فى موعدها لنشر الوعى القومى والانتماء الوطنى بين الشباب.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن العالم يشهد ارتفاعا «غير مسبوق» فى أسعار السلع الغذائية وأن الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية لتنفيذ مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وتنمية سيناء ساهمت فى التخفيف من تاثير الأزمة العالمية، موضحا أن هذه الدورات تساهم فى التوعية بأهمية هذه المشروعات.