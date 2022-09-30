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"مناشر البلح".. شاهد موسم جنى وتجفيف التمور فى محافظة أسوان (صور)

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:30 ص
"مناشر البلح".. شاهد موسم جنى وتجفيف التمور فى محافظة أسوان (صور)
أسوان - عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" ألبوم صور لموسم تجفيف التمور داخل محافظة أسوان، وفرزها فى مناشر البلح تحت أشعة الشمس حتى تجف ويتم تخزينها لموسم شهر رمضان المعظم.

وانتقلت كاميرا "اليوم السابع" إلى أحد هذه المناشر الموجودة فى منطقة جبلية بخور أبوسبيرة شمال مدينة أسوان لرصد موسم جنى البلح الأسوانى وتجفيفه.

قال محمد مصطفى أبو زرار، تاجر ومنتج بلح بمحافظة أسوان، إن محافظة أسوان تشتهر بنوع البلح الجاف بدرجة 90% من كميات النخيل الموجودة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، وموسم جنى وجمع محصول البلح فى محافظة أسوان يبدأ فى النصف الأخير لشهر سبتمبر من كل عام، حينها تكون ثمار النخيل بدأت فى النضج ويتم جمع المحصول فى أماكن التجفيف "مناشر البلح" وتكون عبارة عن مخازن مكشوفة ومفتوحة ومتعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

وتابع تاجر البلح الأسوانى أنه يتم جمع ثمار النخيل فى أقفاص بلاستيكية "برانيك" وذلك بهدف الحفاظ على الثمرة من التشوه أو التعرض للضغط وكذلك تحميها هذه "البرانيك" من الأتربة والرمال، ويوضع المحصول على "مشمع" بلاستيكى بسمك لا يتجاوز 7 أو 8 سنتيمتر، حتى يتم تجفيف الثمرة من المياه وحتى يتم حفظ البلح كمنتج جاف بعد تعريضه للهواء وأشعة الشمس ولحمايته من التلف الذى قد يحدث مع مرور الوقت فى ظل وجود المياه فى الثمرة، وتظل هذه العملية لتجفيف البلح لمدة 25 يوماً تقريباً، وخلال هذه المدة يتم تقليب الثمار كل يومين أو ثلاثة أيام حتى تتعرض كل الثمار لأشعة الشمس والهواء وتأخذ لون موحد، ويؤدى هذه المهمة "العم حسام" مستخدماً آلة حديدية "جاروف" فى يده.

البلح
البلح

 

البلح-الأسوانى
البلح-الأسوانى

 

العم-حسام-يقلب-البلح-تحت-الشمس
العم-حسام-يقلب-البلح-تحت-الشمس

 

تقليب-البلح
تقليب-البلح

 

فرز-أصناف-البلح
فرز-أصناف-البلح

 

مناشر_1
مناشر_1

 

مناشر-البلح_1
مناشر-البلح_1

 

منشر-بلح
منشر-بلح

 

منشر-للبلح-فى-أسوان
منشر-للبلح-فى-أسوان

 

نقل-البلح
نقل-البلح

 

وضع-البلح-تحت-الشمس
وضع-البلح-تحت-الشمس

 


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