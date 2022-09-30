معرض دمنهور للكتاب يختتم فعالياته بندوات عن المشاكل الأسرية وآثار كورونا

البحيرة - فريق المحافظات

اختتمت فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته الخامسة بندوة بعنوان "حديث من القلب"، وذلك بمشاركة كل من الأديبة هناء عبد الهادي، والدكتور نصر رمضان حربي، وأدارت اللقاء الدكتورة هبة الأصولي.

تحدثت الأديبة هناء عبد الهادى عن مؤلفاتها القصصية والروائية ومدى ارتباطها بالواقع الاجتماعي الذي تعيشه، ومدى انعكاسها على المتلقي وكأنها تتحدث عنه فى الرواية.

كما تطرقت إلى ضرورة فهم الاختلاف بين الرجل والمرأة من حيث الاهتمام بالتفاصيل وبعض الأمور التى قد يختلفان فيها ولكن لابد من التكيف فى العلاقات من أجل الاستمرارية.

كما شارك في اللقاء الدكتور نصر رمضان حربي مدرس القانون بكلية التجارة جامعة دمنهور والذي تحدث عن تكتل البريكس كأحد التداعيات الاقتصادية فى مواجهة كورونا.

وفى سياق متصل ألقت الدكتورة هبة الأصولي الضوء على أهمية انتقاء الكلمة التى يمكن أن تجبر خواطر وتسعد قلوب أو تدمر علاقات وتؤدى إلى انكسار القلوب، وشددت بعدم الاستهانة بالكلمة، كما أشارت إلى أن كسرة القلوب يمكن أن يتعرض لها الرجل والمرأة على حد سواء بل والأطفال أيضا من خلال التنمر الذي يحدث لهم خارج الأسرة أو بسبب انفصال الأبوين.

حضر اللقاء عدد من رواد المعرض ونخبة من المثقفين والروائين بمحافظة البحيرة الذي قاموا بعمل مداخلات قيمة بجانب توجيههم أسئلة للضيوف سواء في المجال الأدبي او المجال الاقتصادي.