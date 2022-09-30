مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران دولية بينهم 5 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.



وتبين من جدول رحلات اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 7 رحلات دولية بينها 5 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من ألمانيا، وأخرى من هولندا .



وكانت أوضحت كشوف الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أن استقبل المطار 101 رحلة أسبوعية أغلبها أوروبية قادمة من 11 دولة أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار.



ووصلت لمرسى علم خلمن بداية الأسبوع حتي اليوم 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا واخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة

