مصرع عاطل بطلق خرطوش فى المنوفية

لقى عاطل مصرعه بقرية الدبابية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، مصرع ح. ع، البالغ من العمر 40 عاما ومقيم بقرية الدبايبة، دائرة مركز بركة السبع،متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش فى الصدر، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة، تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة - أرشيفية
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لقى عاطل مصرعه بقرية الدبابية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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