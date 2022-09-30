مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

لقى منذ قليل، شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم

إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل بطريق محور الضبعة دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.