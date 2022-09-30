مصرع ربة منزل نتيجة صعق كهربائي أثناء تركيب "فيشة" غسالة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي، أثناء تركيب "فيشة" غسالة كهربائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وجرى نقل الجثة لأحد مستشفيات القاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتعرض سيدة للصعق الكهربائي أثناء تركيب "فيشة" غسالة كهربائية، أدى إلى مصرعها على الفور.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعرض "هـ ف س"، 28 سنة، ربة منزل، للصعق الكهربائي أثناء تركيب "فيشة" غسالة كهربائية بسبب حدوث ماس، أدي ذلك إلى مصرعها على الفور، وبسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أنها كانت تقوم بتركيب "فيشة" تعرضت للصعق وتوفت على الفور.



جرى نقل الجثة لأحد المستشفيات بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.







