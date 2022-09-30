اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض بإجمالي 186 طالبة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:03 م
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض بإجمالي 186 طالبة جانب من اعتماد النتيجة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة المقبولين بمدارس الثانوية الفنية للتمريض للطالبات للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين 186 طالباً وطالبة، موزعين على 3 مدارس تمريض على مستوى المحافظة.
 
جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة. 
 
 
وتم القبول في مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات 54 طالبة، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض بنات 30 طالبة، ومدرسة  بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض 102 طالبة .
 
 
 
 


 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التمريض

مدرسة التمريض



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة