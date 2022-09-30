محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض بإجمالي 186 طالبة

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة المقبولين بمدارس الثانوية الفنية للتمريض للطالبات للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين 186 طالباً وطالبة، موزعين على 3 مدارس تمريض على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

وتم القبول في مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات 54 طالبة، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض بنات 30 طالبة، ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض 102 طالبة .