محافظ أسوان يترأس اجتماع المبادرة الوطنية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وأيضًا الدكتور محمد عبد الفتاح ممثل وزارة التخطيط، بجانب ناهد فؤاد ممثل وزارة الإتصالات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المختصة.

وشهد الاجتماع عرض ختام أعمال اللجنة التنفيذية، ونتائج المرحلة الثانية للتقيم والتى تنافس فيها 50 مشروعا حيث تم اختيار 6 مشروعات فى الفئات التى تشملها المبادرة، والتى سيتم الإعلان عنها فى المؤتمر الإقليمى الذى سيتم إنعقاده بالأقصر الشهر القادم، ليتم ترشيحها وتصعيدها للمرحلة الثالثة للجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ليكتمل ذلك بعرض الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

وأوضح أشرف عطية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتى إطلاقها تواكبًا مع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مباشرة للإهتمام بجميع المشروعات التى تم تقديمها فى الفترة من 21 أغسطس إلى 18 سبتمبر بإجمالى 188 مشروعا، وسيتم وضعها موضع الدراسة لضمان الاستمرارية والإستفادة من الأفكار التى تم طرحها بالشكل الأمثل، وبما يحقق القيمة المضافة منها.

وتابع "عطية"، بأنه بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفىمدبولى رئيس الوزراء فإن إختيار المشاريع الفائزة يكون مقرونًا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام إتفاق باريس للمناخ، كما تم وضع معايير لإختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.