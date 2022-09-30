اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:04 م
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محافظة الإسماعيلية تتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:25 م
محافظة الإسماعيلية تتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، و البناء المخالف.

 

وقامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة الجديدة، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، بعمل إزالة فورية لحالتى تعد على أرض زراعية، الحالة الأولى عبارة عن سور على مساحة 100متر مربع تقريبًا، والثانية عبارة عن سور بطول 250 متر تقريبًا.

 

ونُفذت الإزالات بمعدات الوحدة المحلية، وبوجود نائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس القرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


الإسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

التعدى على الأراضي الزراعية

أملاك الدولة



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