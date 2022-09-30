محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بسوق الصابرين بحى العجمى

الإسكندرية جاكلين منير

شنت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة الإزالة الفورية، بالتنسيق مع حي العجمي برئاسة السيد موسي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت سوق الصابرين، حيث تم رفع جميع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال الحملة تم التحفظ على 150 حالة إشغال متنوع، وتم إزالة الحواجز المتنوعة وفض السوق الذى يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم تمركز الحملة بموقع السوق لضمان عدم عودته مرة أخرى.

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.