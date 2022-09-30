ما هي أسباب ظهور الذباب الطائر أمام العين؟

فاطمة ياسر

نشرت صحيفة "إزفيستيا" أن بعض الأشخاص يصابون بظهور الذباب الطائر أمام العين، وهذا يعد من أمراض العيون التي تضر النظر بصورة صافية.

وحول ذلك أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يعد علامة على الإصابة بأمراض مختلفة، فقد يكون علامة على الإصابة بالتسمم أو علامة على ارتفاع مستوى الإجهاد بالجسم.

كما أنه قد يكون علامة على الإصابة أيضا بأمراض أخرى، ومنها قصر النظر، أو اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، أو ربما تظهر عند الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي، ومرض السكر وأيضا قد يكون علامة على الإصابة بتقلبات وخلل في مستويات ضغط الدم، وهذا ما أكدته أخصائية طب وجراحة العيون.

كما أن استمرار ظهور الذبابة الطائرة لفترة طويلة قد يكون علامة على إصابة العين بمرض خطير، كأن العين تعاني من مرض يصيب الجسم الزجاجي للعين، أو عدسة في العين،أو حدوث شبكية للعين، أو مشاكل في عصب البصري، أو حدوث مشاكل في المراكز البصرية للدماخ.

وأوضحت أخصائية العيون، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن40 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل العين، ولذا يجب عليك توخي الحذر.