اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لقطات مرعبة من الفضاء تكشف ضخامة وقوة إعصار إيان.. فيديو وصور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:20 م
لقطات مرعبة من الفضاء تكشف ضخامة وقوة إعصار إيان.. فيديو وصور الاعصار
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لمحة عن إعصار إيان العظيم عندما وصل إلى اليابسة على الساحل الغربى لفلوريدا بعد ظهر الأربعاء، حيث حلقت محطة الفضاء الدولية فوق العاصفة، لتصور لقطات مذهلة ولكنها مخيفة من السحب الكثيفة الملتفة من إعصار الفئة 4.

احدى الصور من الفضاء
احدى الصور من الفضاء

وصل إيان إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء، مع رياح مستدامة سرعتها 150 ميلاً في الساعة، والتقط قمر صناعى عين العاصفة، أثناء تحركها فوق الأرض، فى لقطات شاركها المعهد التعاوني للبحوث فى الغلاف الجوى، وهو تعاون بين جامعة ولاية كولورادو والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى.

الاعصار من الفضاء
الاعصار من الفضاء

وتُظهر مناظر أخرى من الفضاء، تم التقاطها بالأقمار الصناعية، الإعصار الذى يغطى جميع أنحاء فلوريدا تقريبا، بحسب ما نشر موقع insider.

عين الاعصار
عين الاعصار

وتعانى ولاية فلوريدا، والعديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إعصار "إيان"، حيث تهدد العاصفة الاستوائية قطاع السفر الجوى، حيث تقوم المطارات بتقييم الظروف وتحديد متى يمكن استئناف الرحلات بأمان.

إدارة الطيران الفيدرالية، قالت فى بيان، "العاصفة الاستوائية إيان تتحرك من فلوريدا باتجاه المحيط الأطلسى، ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربى وتصل مرة أخرى إلى كارولينا اليوم الجمعة.. مشددة على ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران"، وفي ولاية فلوريدا، بقي عدد من المطارات مغلقًا أمس الخميس، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في أعقاب العاصفة، وفقا لـ cnn.


الفضاء

إعصار

إيان

العاصفة ايان

اعصار ايان

محطة الفضاء الدولية

hgd

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

إلغاء آلاف الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة بسبب إعصار إيان

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:33 م

"إيان" أحدث مثال.. كيف زاد تغير المناخ من قوة الأعاصير فى السنوات الأخيرة؟

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:30 م

كارولينا الجنوبية تستعد لوصول إعصار إيان بعد آثاره المدمرة فى فلوريدا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:51 ص

الفيضانات تحاصر آلاف الأسر فى فلوريدا وإعصار إيان يتجه نحو ساوث كارولينا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:35 ص

الإعصار "إيان" يودى بحياة 14 شخصا على الأقل فى فلوريدا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:38 ص

عدد ضحايا إعصار "إيان" فى الولايات المتحدة يصل إلى 7 أشخاص

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:00 ص

بايدن يعلن ولاية فلوريدا منطقة منكوبة بسبب إعصار "إيان" المدمر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة