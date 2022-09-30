إلغاء آلاف الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة بسبب إعصار إيان

كتب خالد إبراهيم

تعانى ولاية فلوريدا، والعديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إعصار "إيان"، حيث تهدد تهدد العاصفة الاستوائية قطاع السفر الجوى، حيث تقوم المطارات بتقييم الظروف وتحديد متى يمكن استئناف الرحلات بأمان.

إدارة الطيران الفيدرالية، قالت فى بيان، "العاصفة الاستوائية إيان تتحرك من فلوريدا باتجاه المحيط الأطلسى، ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربى وتصل مرة أخرى إلى كارولينا اليوم الجمعة.. مشددة على ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران"، وفي ولاية فلوريدا، بقي عدد من المطارات مغلقًا أمس الخميس، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في أعقاب العاصفة، وفقا لـ cnn.

كذلك ألغيت جميع الرحلات الجوية في مطار جاكسونفيل الدولى أمس الخميس، الذى أعلن أنه سيعيد فتح أبوابه اليوم الجمعة، وأعلن المطار عبر حسابه على "تويتر" إن نقطة التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل ستفتح فى 7 صباحا.

ويتوقع مطار تامبا الدولى "عددًا كبيرًا من المسافرين" لدى إعادة فتح أبوابه اليوم الجمعة، ويتوقع إعادة افتتاح مطار ساراسوتا برادنتون الدولى فى وقت متأخر من اليوم، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي ريك بيكولو لـCNN، الذى شاهد من مكتبه العاصفة تحطّم سقف المطار.

بينما ألغيت نحو 2،070 رحلة أمس الخميس في الولايات المتحدة بحلول الساعة 8 مساء، وفقًا للبيانات الواردة من موقع تتبع الرحلات FlightAware، كما كانت ألغيت أكثر من 2،100 رحلة جوية أمريكية يوم الأربعاء.

كما أطلقت شركات الطيران الأمريكية الأخرى، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية، وخطوط ساوث ويست الجوية، والخطوط الجوية المتحدة، سياسات مرنة لعملاءها المتضررين.