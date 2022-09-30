اليوم السابع
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لبنان يستكمل جولات مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:25 ص
لبنان يستكمل جولات مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس ميشال عون
إيمان حنا

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جولة مفاوضات جديدة يعقدها المدير العام للأمن العام في لبنان ​اللواء عباس إبراهيم بين ​قصر بعبدا​ و​نجيب ميقاتى رئيس الحكومة، لاستكمال البحث في موضوع الأسماء التي سيتم تغييرها في التشكيلة الجديدة المرتقبة. وفق صحيفة الجمهورية بلبنان .

وأكد رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي، ووفق مصادر مطلعة للصحيفة اللبنانية،​ أنه لا يستطيع الالتزام بتلك القائمة المقترحة منفرداً كونها تحتاج إلى توافق مكونات مجلس الوزراء، لكن بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع الرئيس ميشال عون​ وميقاتي مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن ما يتم التفاوض حوله هو 4 أسماء على 4 حقائب، وأن الوقت لم يعد مفتوحا لعملية التأليف التي يجب أن تتم بكافة مراحلها، فإن العشرين من أكتوبر المقبل، وهو موعد تحول مجلس النواب هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في حال لم يتم انتخابه في خلال العشرين يوماً المقبلة.

 


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