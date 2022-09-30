كسر ماسورة مياه بالدقى وانقطاع الخدمة عن عدة مناطق بسبب سقوط شجرة

كتبت - مرام محمد

شهد شارع يثرب بحى الدقى بالجيزة، كسر ماسورة مياه، نتيجة سقوط شجرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب من شارع مصدق إلى شارع جده بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

ودفعت شركة مياه الشرب بالجيزة بعدد من المتخصصين وفرق الإصلاح لرفع الشجرة وإصلاح الكسر، وجارى شفط المياه والحفر على الماسورة لإصلاحها.

وتكثف الفرق جهودها لإنهاء عملية الإصلاح، ومن المقرر أن تستمر فترة الإصلاح وعودة المياه للمنطقة بعد ساعة تقريبا، حسب ما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.