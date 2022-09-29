محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء عطل محطة مياه الحوامدية

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جهود إصلاح عطل محطة مياه الحوامدية المرشحة، الذي تسبب في انقطاع المياه عن ثلاثة مناطق بالمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إنهاء الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف المحافظ، القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الاعمال والوقوف علي نسب تنفيذ الإصلاح لسرعة الانتهاء منها، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت انقطاع المياه عن مدينة الحوامدية، وقريتي الشيخ عتمان وأم خنان.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر وصلة داخلية بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة، وجارى العمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.