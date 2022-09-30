"كارمن" بنت دمياط تفوز بجائزة المبدع الصغير فى مجال القصة.. صور

دمياط معتز الشربينى

حصلت "كارمن محمد القبرصلى" ابنة محافظة دمياط، البالغة من العمر 15 عاما، على جائزة الدولة المبدع الصغير فى الدورة الثانية فى مجال الأدب والقصة القصيرة، وتم تكريمها برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقالت كارمن إن هذه المسابقة تقدم لها 2676 مبدعا من 27 محافظة، يختار المجلس الأعلى للثقافة 34 فائزا منهم، بحيث يتم اختيار فائز لكل فرع "الأدب، والفنون، والابتكار والإبداع".

وأشارت إلى أنها شاركت فى المسابقة بـ3 قصص تهتم بقضايا المجتمع، وتناولت قضية التنمر وذوى الهمم وحقوق الإنسان، مؤكدة أنها حاليا تتجه لكتابة الرواية الأولى من عملى بعنوان "سبحة وربابة"، وهى رواية اجتماعية عن الحياة فى دمياط.

وأضافت: أدين بالفضل بعد الله لأبى وأمى، أتاحا لى مناخا إبداعيا ومكتبة زاخرة بالكتب تضم مختلف صنوف المعرفة، وأشارت إلى أن طموحها هو دراسة الهندسة النووية والمشاركة فى المشروع المصرى للطاقة النووية السلمية، وفى مجال الأدب أتمنى عمل مجموعة قصصية للاعمال الفائزة فى المسابقة.

وأكدت كارمن القبرصلى: أوجه رسالة إلى طلاب مصر بضرورة ممارسة الأنشطة التربوية بالمدارس لأنها تنمى الشخصية وتبنى القدرات وتحفز الإبداع.