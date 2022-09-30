قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى سلامون بسوهاج 3 ساعات اليوم

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى سلامون اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022، فى تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، من نفس اليوم ولمدة 3 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال إصلاح خط مياه 700 ملى.

وأوضحت هدير التونى مسئول الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول(HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى [www.scww.com.eg] وانه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وعلى جانب آخر، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مقر تجمع المعدات المزمع مشاركتها فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني إلى أنه يشارك فى التدريب العملى عدد من سيارات مياه الشرب النقية وسيارات الكسح وبدلات ومولدات كهرباء وباك لودر والنافورى والسيارات المدمجة والفاكيوم وجميع سيارات الخدمات التى تستخدم فى جميع اعمال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أنه قبل الدفع بالمعدات لأرض التدريب العملى تم إجراء مناورة بنفق الشهيد نبيل فراج للتأكد من جاهزية المعدات فى التعامل مع تجمع كميات كبيرة من المياه وكيفية سحب تلك المياه من الطريق وإنهاء المناورة فى اسرع وقت ممكن وبدقة عالية.



المعدات



بيان الشركة



رئيس المياه بسوهاج يتفقد مقر تجمع المعدات



رئيس مياه سوهاج يتفقد مقر تجمع المعدات