قبل بدء تطبيقها غدًا.. أبرز 5 أسئلة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات

يبدأ غدًا السبت، التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعدما تجاوز عدد المسجلين من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام أكثر من 18 ألفًا، وتم استصدار 26 ألف رقم «ACI»، وسجل 28 ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات.
قبل بدء تطبيقها غدًا.. أبرز 5 أسئلة عن نظام التسجيل المسبق للشحناتالجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:00 م
ميناء - أرشيفية
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