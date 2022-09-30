قائد الجيش البلجيكى: يجب أن نفكر فى إعادة الخدمة العسكرية

كتب محمد جمال

أفاد قائد الجيش الملكى البلجيكى الأدميرال ميشيل هوفمان بأنه يجب التفكير فى إعادة الخدمة العسكرية فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال ميشيل هوفمان خلال لقاء مع RTBF إن إلغاء الخدمة العسكرية عام 1992 ارتبط بعدة عوامل منها سقوط جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة، والتطورات التكنولوجية التي جعلت التدريب أكثر تعقيدا وطولا، والدافع داخل المجتمع، والميزانية.

وردا على سؤال هل يجب إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية، صرح قائد الجيش الملكي البلجيكى "علينا أن نفكر بالنظر إلى الوضع.. يمكننا العودة إلى الحجج التى أدت إلى التعليق ونسأل أنفسنا إذا لم نتمكن من إعادة تقديم الخدمة العسكرية".

وتابع "لأن هناك حاجة محتملة للدفاع عن أنفسنا على أراضي الناتو أو أراضى أوروبا التي يمكن أن تبرر الحاجة إلى استدعاء الأشخاص للخدمة العسكرية، حينئذ سيكون مطلبنا منطقيا".

وأوضح أن الخدمة العسكرية الإجبارية تجعل من الممكن أيضا إنشاء صلة بين الجيش والأمة والعضوية حول الدفاع.

وبخصوص إعادة تقديم الخدمة تقنيا، بيّن المسئول أن ذلك لن يكون ممكنا غدا، ولكن في السنوات القليلة المقبلة نعم، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى ميزانيات ومعدات ورجال لتدريب المجندين.