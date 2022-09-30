اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قائد الجيش البلجيكى: يجب أن نفكر فى إعادة الخدمة العسكرية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:02 م
قائد الجيش البلجيكى: يجب أن نفكر فى إعادة الخدمة العسكرية الجيش البلجيكى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد قائد الجيش الملكى البلجيكى الأدميرال ميشيل هوفمان بأنه يجب التفكير فى إعادة الخدمة العسكرية فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال ميشيل هوفمان خلال لقاء مع RTBF إن إلغاء الخدمة العسكرية عام 1992 ارتبط بعدة عوامل منها سقوط جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة، والتطورات التكنولوجية التي جعلت التدريب أكثر تعقيدا وطولا، والدافع داخل المجتمع، والميزانية.

وردا على سؤال هل يجب إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية، صرح قائد الجيش الملكي البلجيكى "علينا أن نفكر بالنظر إلى الوضع.. يمكننا العودة إلى الحجج التى أدت إلى التعليق ونسأل أنفسنا إذا لم نتمكن من إعادة تقديم الخدمة العسكرية".

وتابع "لأن هناك حاجة محتملة للدفاع عن أنفسنا على أراضي الناتو أو أراضى أوروبا التي يمكن أن تبرر الحاجة إلى استدعاء الأشخاص للخدمة العسكرية، حينئذ سيكون مطلبنا منطقيا".

وأوضح أن الخدمة العسكرية الإجبارية تجعل من الممكن أيضا إنشاء صلة بين الجيش والأمة والعضوية حول الدفاع.

وبخصوص إعادة تقديم الخدمة تقنيا، بيّن المسئول أن ذلك لن يكون ممكنا غدا، ولكن في السنوات القليلة المقبلة نعم، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى ميزانيات ومعدات ورجال لتدريب المجندين.


بلجيكا

الناتو

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة