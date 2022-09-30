فيروسات مرتبطة بشدة بمرض السكر النوع الأول

فاطمة ياسر

نشرت جريدة ميديكال إكسبريس الطبية، دراسة تؤكد أن هناك مجموعة من الفيروسات الشائعة التي ترتبط بشدة بمرض السكر من النوع الأول، حيث وجد البحث الأسترالي أن مرضى السكري من النوع الأول يعدوا أكثر عرضة 8 مرات للإصابة بعدوى الفيروس المعوي من الذين ليس لديهم مرض السكري من النوع الأول، وذلك بحسب النتائج التي قدمها العلماء في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم بالسويد.

فمن المعروف أن السكر من النوع الأول يصاب بها الأطفال، و هذا المرض يهاجم الجهاز المناعي وخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس ويدمرها، ما يمنع الجسم من إنتاج ما يكفي من الهرمون لتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح، ولذا بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى حدوث مشاكل في ف القلب والعين والقدمين والكليتين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة تظهر في بعض الأحيان عند تشخيص النوع الأول من السكري، وتتضمن تراكم مواد ضارة تسمى الكيتونات بالدم، ويمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها مبكرا.

وعند تعرض مرضي السكر لهجوم الجهاز المناعي، فهذا يعرضهم للعدوى الفيروسية، وتشمل هذه المجموعة الشائعة من الفيروسات تلك التي تسبب شلل الأطفال ومرض اليد والقدم والفم ، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى، ويشار إلى أن اللقاحات التي تسعى إلى تقليل حدوث النوع الأول من مرض السكري عن طريق منع عدوى الفيروس المعوي، متوفرة بالفعل في التجارب السريرية، وتأكيد دور الفيروسات المعوية من شأنه أن يدعم هذا العمل وغيره من الأعمال نحو الوقاية الأولية من النوع الأول من مرض السكري.