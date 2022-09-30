فلاديمير بوتين للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا: أهلا بعودتكم لبلادكم

كتب أحمد قنديل

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية فى أوكرانيا دعم لخيار المواطنيين بالانضمام لروسيا، متابعا: "ادعو إلى احترام الأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا".