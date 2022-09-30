فلاديمير بوتين للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا: أهلا بعودتكم لبلادكم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية فى أوكرانيا دعم لخيار المواطنيين بالانضمام لروسيا، متابعا: "ادعو إلى احترام الأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا".
وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمة له: "سنبذل كل ما فى وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.. والنصر سيكون لروسيا".
ووجه بوتين رسالة للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا قائلا: "أهلا بعودتكم لبلادكم".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن عن انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.
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