اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فلاديمير بوتين للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا: أهلا بعودتكم لبلادكم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:43 م
فلاديمير بوتين للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا: أهلا بعودتكم لبلادكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كتب أحمد قنديل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية فى أوكرانيا دعم لخيار المواطنيين بالانضمام لروسيا، متابعا: "ادعو إلى احترام الأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا". 

 

وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمة له: "سنبذل كل ما فى وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.. والنصر سيكون لروسيا". 

 

ووجه بوتين رسالة للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا قائلا: "أهلا بعودتكم لبلادكم". 

 

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن عن انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية. 

 


بوتين

روسيا

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين

روسيا واوكرانيا

اخبار روسيا

اخبار روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة