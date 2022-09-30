اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:32 ص
فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها انقطاع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة بمعرفة قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

واكد مركز عمليات المحافظة أن من المقرر أن يتم  فصل التيار الكهربائي عن منطقة الضرائب العامة، وضريبة المبيعات، و الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به بأخر شارع المصالح ، وذلك عدا  السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .




 


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