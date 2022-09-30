فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة بمعرفة قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



واكد مركز عمليات المحافظة أن من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الضرائب العامة، وضريبة المبيعات، و الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به بأخر شارع المصالح ، وذلك عدا السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .









