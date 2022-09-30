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غلق محطة مترو جمال عبد الناصر اليوم تمهيدا لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:00 ص
غلق محطة مترو جمال عبد الناصر اليوم تمهيدا لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث محطة مترو جمال عبد الناصر- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق الهيئة القومية للأنفاق اليوم، الجمعة، محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول للمترو، طوال اليوم الجمعة فقط، تمهيدا لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات". 
 
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول، اليوم الجمعة، على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل، وذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة. 
 
وأوضح أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعي فى ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، ما عدا الوقوف بمحطة جمال عبد الناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم.

المترو

مترو الانفاق

محطة مترو جمال عبد الناصر

غلق محطة مترو ناصر

غلق محطة الاسعاف

محطة الاسعاف

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