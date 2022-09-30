وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المُصلى المرواني ودققت في هويات المصلين، كما حررت عشرات المخالفات "الكيدية" لمركبات المصلين في منطقة باب الأسباط.

وكثفت قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد، ومنعت المسعفين من إدخال أدوات الإسعاف الأولي إليه.

كان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.