اليوم السابع
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عدد ضحايا إعصار "إيان" فى الولايات المتحدة يصل إلى 7 أشخاص

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:00 ص
عدد ضحايا إعصار "إيان" فى الولايات المتحدة يصل إلى 7 أشخاص إعصار - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد ضحايا إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا، وصل إلى 7 أشخاص على الأقل.

وتشير بيانات المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير، إلى أن قوة إعصار "إيان" تراجعت، ليتحول إلى عاصفة استوائية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 29 مترا في الثانية.

وحسب المعلومات الأخيرة، فإن العاصفة تتجه إلى الشمال الشرقي بسرعة نحو 14 كلم في الساعة.

وأسفر إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 2.6 مليون منزل.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن "إعلان كارثة" في ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة من الميزانية الفدرالية.


فلوريدا

ايان

امريكا

اعصار

بايدن



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