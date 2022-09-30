طفل من كفر الشيخ يحصل على الميدالية الذهبية فى الجمباز ببطولة كأس مصر

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصل زايد احمد زايد الزاهد، بالمرحلة الثانية رياض أطفال، على الميدالية الذهبية والمستوى الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 7 سنوات موسم 2022-2023، في أول مشاركة له في المسابقة على مستوى الجمهورية، وخاض عددا من المباريات في مسابقات بمحافظة كفر الشيخ.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب لحصوله على الميدالية الذهبية، موجها التحية لأسرته التي هيأت له سبل النجاح ليحقق الميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية، متمنيا له أن يمثل مصر في المحافل الدولية.



الاعب الحاصل على الميدالية الذهبية