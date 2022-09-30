سيدة توثق ابنتها لتعديها بالضرب على شقيقها فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً وجود فتاه مقيده وسماع صوت استغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات الكائنة بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين قيام (ربه منزل - مقيمة محل البلاغ) بتقييد كريمتها (طالبة - مقيمة بذات العنوان "لا يوجد بها إصابات ظاهرية") بقصد "تأديبها"، وذلك لقيامها بالتعدى بالضرب على شقيقها الأصغر (سن 5 أعوام)، وبسؤال الفتاة أيدت ما جاء بالفحص ورفضت اتهام والدتها بشيء فتم تحرير الفتاة، واتخاذ الإجراءات القانونية.