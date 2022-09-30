اليوم السابع
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سرقة مجوهرات بالملايين من سيدة برازيلية قبل حضورها أسبوع موضة باريس

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:11 م
سرقة مجوهرات بالملايين من سيدة برازيلية قبل حضورها أسبوع موضة باريس أرشيفية
كتبت : شيماء عبد المنعم

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كشفت سيدة أعمال برازيلية سافرت إلى فرنسا لحضور أسبوع الموضة بباريس، عن تعرضها لسرقة مجوهراتها التى تصل قيمتها إلى قرابة 3 ملايين دولار، بعد أن تعرضت سيارة أجرة تستقلها لهجوم في ازدحام مرورى خارج العاصمة الفرنسية، وحسب ما نشر موقع fashionunited ، قالت المرأة إن رجلين على دراجة بخارية حطما نافذة سيارة أجرة استقلتها على الطريق المؤدى إلى باريس من مطار شارل ديجول، يوم الثلاثاء.

سرقة مجوهرات في اسبوع الموضة بباريس
الشرطة الفرنسية

أمسك اللصوص بحقيبة Louis Vuitton وحقيبة يدها قبل أن يفروا وفي داخلها المجوهرات، وقال مصدر فى الشرطة لـ"فرانس برس" - طلب عدم الكشف عن هويته - "نحن في بداية تحقيقنا"، فيما قال مسؤول في مكتب المدعي العام المحلى، إنهم ما زالوا يقيّمون قيمة الخسائر بعدما تم الإبلاغ عن السرقة لأول مرة من قبل صحيفة باريزيان.

وأصبحت هجمات الكر والفر وكذلك الخطف على السيارات المتجهة من وإلى مطارات باريس من التكتيكات الشائعة للصوص الذين يستهدفون السياح الأثرياء فى السنوات الأخيرة، ففى عام 2018، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 14 شابًا، للاشتباه في قيامهم بتنفيذ 88 هجومًا من هذا القبيل في ما يزيد قليلاً عن عام.

وفي عام 2016، تم تقييد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وسرقتها تحت تهديد السلاح من قبل لصوص سرقوا مجوهرات لا تقل قيمتها عن تسعة ملايين يورو أثناء إقامتها في منزل فاخر بوسط باريس خلال أسبوع الموضة.


سيدة برازيلية

أسبوع الموضة في باريس

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