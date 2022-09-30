اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سائقون بنظام الورديات.. شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تعلن عن وظائف خالية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:23 م
سائقون بنظام الورديات.. شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تعلن عن وظائف خالية اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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كشف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عن توافر وظائف في الشركة للعمل سائقين بنظام الورديات، طبقا للاعلان رقم (3) لسنة 2022، وفقا للشروط المطلوبة .

وأضاف اللواء محمود نافع في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الشروط أن يكون سنه لا يتعدي الـ36 عاما، ويحمل رخصة درجة أولى، وأن يكون غير حاصل علي مؤهل عال أو دبلوم، ويكون حاصلا علي الشهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، وسوف تقبل الشركة عددا من المتقدمين نظرا لبلوغ عدد من السائقين بالشركة لسن المعاش.

 

وكانت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أعلنت  عن توافر فرص عمل ،وحاجتها لشغل وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية"درجة أولي" للتعيين، بعقود عمل، وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2022، وفقا للشروط الآتية.

 

1- ألا يزيد السن عن 36 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة "سائق" في 1/11/2022  .

2أن يكون ادي الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو اعفي منها .

3- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة ( محو الامية أو الابتدائية أو الاعدادية) وسيتم استبعاد أي مؤهل أعلي من المطلوب.

4- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

5- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطني محافظة الإسكندرية ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

6- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

7- أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي تحددها الشركة (التحريري – العملي)

8تقدم الطلبات علي الموقع الإلكتروني للشركة (www.Asdcoeg.com) لمدة إسبوعين من تاريخ النشر ولن يلتفت إلي الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخري.

9- يسري هذا الإعلان اعتبارا من 1/10/2022.

 

 

المستندات المطلوبة :-

1صورة من البطاقة

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من المؤهل

4- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية

5- صورة من الرخصة

6- صحيفة الحالة الجنائية وسوف يتم فتح باب التقديم في 1/10/2022.


اخبار الإسكندرية

فرصة عمل

سائقين

شركة الصرف الصحي

شهادة الإعدادية محو الأمية

اخبار اليوم



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