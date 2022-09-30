رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام برنامج تدريبى عن النشر العلمى

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام البرنامج التدريبي عن النشر العلمي، والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، واستهدف أعضاء هيئة التدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين بكليات الجامعة المختلفة، حيث حاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أحلام عبد السلام الأستاذ بكلية الطب، وبحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عنبر محمود مدير المركز.



وأكد عبد الخالق علي أن الجامعة تسعى دائماً لتنظيم تلك الدورات التدريبية، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، بالإضافة إلى آلية اختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك، وأيضاً كيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي.



وقال الدكتور حسان النعماني، أن البرنامج التدريبي ناقش أهم المشكلات التي تواجه إجراء البحوث العلمية والنشر بالمجلات الدولية ذات معامل تأثير مرتفع، وتقديم الحلول المقترحة لها من وجهة نظر المشاركين، كما تم استعراض رؤية واستراتيجية قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي والخدمات التي يقدمها، وذلك لتشجيع الباحثين على النشر بمجلات دولية متميزة للإرتقاء بترتيب الجامعة بالتصنيفات المختلفة.



وأوضح الدكتور عنبر محمود ، أن البرنامج التدريبي استمر على مدار يومين بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر، وذلك بمشاركة ٢١ عضو من هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن تعريف المتدربين بأهمية النشر العلمي ودوره في المجتمع، إلى جانب عرض تصنيف المجلات العلمية حسب معامل التأثير وأهم دور النشر الدولية، وأيضاً تم تحديد أهم النقاط الواجب مراعاتها لنجاح النشر العلمي بالمجلات الشهيرة مع تحفيزهم على النشر بمجلات ذات معامل تأثير مرتفع، مضيفاً أن البرنامج التدريبي تناول كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، والعمل على زيادة مخرجات البحث العلمى دولياً، كما قدم مركز النشر الدولي بالجامعة جلسة تدريبية بالبرنامج عن مجالات البحث العلمي.