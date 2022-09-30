دير شبيجل: تم تفجير "السيل الشمالى" بمواد شديدة الانفجار

كتب محمد جمال

أعلنت مجلة دير شبيجل الألمانية، أنه لتفجير أنبوب غاز "السيل الشمالي" استخدمت كمية كبيرة لا تقل عن نصف طن من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وتشير دير شبيجل، نقلا عن مصادرها الخاصة، إلى أن الخبراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل التقلبات التي سجلتها أجهزة رصد الزلازل في محطات مختلفة.

من جانبها تشير قناة tsargrad.tv، ستظهر معلومات جديدة حال انتهاء الخبراء من فحص الضرر بمزيد من التفصيل إما بمساعدة الغواصين أو بمساعدة الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

ووفقا لموقع Argumenti.ru، من غير المرجح إصلاح الأنابيب، لأنها غارقة في مياه البحر.

ويذكر أن وسائل إعلام أجنبية أفادت بأن تسرب الغاز من أنابيب السيل الشمالي سيتوقف يوم الاثنين.