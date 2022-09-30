دليل الحمل بعد عمر الـ 35.. التزمى الفحوصات والاختبارات الجينية

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم في السن تواجه العديد من السيدات المخاطر الصحية عالديدة التي يمكن أن تؤدى لمشاكل في الحمل ، وحسب ما ذكره موقع healthmatters يمكن أن يكون حمل الفتاة التي تبلغ من العمر 38 عامًا أسهل من حمل الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عامًا والذي تعانى من مشاكل طبية متعددة، وذلك فهو على حسب حالة المرأة.

تنخفض الخصوبة تدريجياً ابتداءً من سن 32 وحتى بشكل أسرع بعد سن 37أنت تولدين بكل البويضات التي ستحصلين عليها في أي وقت، وكلما تقدمت في العمر ، يتناقص هذا الرقم لكنها أكثر من مجرد كمية البيض. كلما تقدمت في العمر ، تقل جودة البيض أيضًا.

كلاهما يؤثر على الخصوبة في حين أنه من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة ، إلا أنه بحلول سن الأربعين ، تقل فرصة الحمل كل شهر عن 10٪. بحلول الوقت الذي تبلغ فيه من العمر 45 عامًا ، تكون النسبة حوالي 1٪.

قبل الحمل



إذا كنت تفكرين في الحمل وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهن عن 35 عامًا - لتحديد موعد زيارة ما قبل الحمل مع طبيب النساء والتوليد يعتمد الكثير على عمر الشخص وتاريخه الطبي وأهدافه المستقبلية، وفي زيارة ما قبل الحمل ، يمكنك أنت وطبيبك وضع خطة فردية ووضع عادات نمط حياة صحية مثل التغذية الجيدة والتمارين الرياضية للمساعدة في تحسين صحتك عندما يحين وقت الحمل.

يمكن أن تكون زيارة ما قبل الحمل وقتًا جيدًا للتحدث مع طبيبك حول خيارات الخصوبة ، في حين أن علم الأحياء لم يتغير على مدى العقود ، فقد تغيرت التكنولوجيا وهناك خيارات أكثر من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بعلاجات الخصوبة."

أثناء الحمل



يمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من المضاعفات المتزايدة فوق سن 35 ، في أي وقت من بداية الحمل إلى الولادة وهذا لا يعني أن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا سيواجهون هذه المضاعفات ، ولكن من الجدير بالذكر أن هذه المخاطر تزداد".

يتعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا لخطر متزايد للإصابة بما يلي:

- سكري الحمل، و يحدث هذا النوع من مرض السكري فقط أثناء الحمل ؛ تزداد فرصتك في تطويره بعد سن 25.

- تسمم الحمل، يتميز بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أو بعد الولادة ، وتكون تسمم الحمل أكثر شيوعًا بين الحوامل الأصغر سنًا أو فوق سن الأربعين.

- المخاض المبكر أو انخفاض الوزن عند الولادة - يمكن أن يكون هذا بسبب العديد من الأسباب الطبية التي تتطلب ولادة مبكرة ، بما في ذلك المشيمة التي لا تعمل بشكل جيد وعدم توصيل المغذيات الكافية وإمدادات الدم للجنين.

- ولادة جنين ميت، هذا الخطر منخفض نسبيًا ؛ ومع ذلك فإنه يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

- تشوهات الكروموسومات الجنينية ، يزداد خطر حدوث شذوذ في الكروموسومات يمكن أن يسبب حالات مثل متلازمة داون مع تقدم العمر.

- يمكن الكشف عن العديد من هذه المضاعفات من خلال الفحوصات والاختبارات الروتينية السابقة للولادة، على سبيل المثال يمكن أن يساعد فحص الدم في تشخيص سكري الحمل ، وقد يقترح طبيبك مراقبة ضغط الدم في المنزل للكشف عن تسمم الحمل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام اختبارات الفحص الجيني (التي تخبرك ما إذا كنت معرضًا لخطر كبير أو منخفض الخطورة للإصابة بحالة ما) لفحص الحالات الجينية مثل متلازمة داون ، في حين أن الاختبارات التشخيصية مثل بزل السلى يمكن أن تؤكد أو تستبعد حالة ما.

نصائح لحمل صحي بعد سن 35



- خصصى وقتًا للزيارات السابقة للولادة ،يمكن أن ترتبط الرعاية الجيدة قبل الولادة بتقليل مخاطر الحمل.

.- تناولي فيتامينات ما قبل الولادة، يمكن أن يقلل تناول حمض الفوليك حتى قبل الحمل من خطر الإصابة ببعض العيوب الخلقية ، مثل السنسنة المشقوقة.

-اكتشف ما إذا كانت الاختبارات الجينية مناسبة لك، اعتمادًا على عمرك وتاريخك الطبي ، قد يوصي طبيبك ببعض الفحوصات أو الاختبارات التشخيصية للتحقق من العيوب الخلقية أو التشوهات الجينية تحدث معهم حول ما هو مناسب لك.

-تناول الطعام بشكل جيد مع ممارسة الرياضة هذا مهم لكل أم ، بغض النظر عن عمرها.