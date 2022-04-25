اختبارات وقائية لحمايتك من النوبات القلبية.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

زادت عادات نمط الحياة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن الخضوع لاختبارات معينة يمكن أن يمنعك من مواجهة المشكلة الطبية، ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم العمر، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نقدم أبرز الاختبارات الوقائية لحمايتك من النوبات القلبية، بحسب موقع "health".

تعتبر رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية علامات لتصلب الشرايين، حيث يعتبر تصلب الشرايين عملية مرضية تتكون من ترسبات الدهون في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية.

تشير رواسب الكالسيوم المرتفعة على جدران الشرايين التاجية إلى احتمالية وعبء أكبر لتصلب الشرايين التاجية، مما يزيد من خطر تضيق الأوعية الدموية وتكوين الجلطات ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية.

اختبارات الوقاية من النوبات القلبية



نظرًا لأن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، فهناك العديد من أدوات التقييم السريري لتقييم خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية بسبب تصلب الشرايين، مثل مقياس فرامنجهام للمخاطر ونظام تسجيل رينود.

هذه الاختبارات ليست دقيقة للغاية ويمكن أن تتنبأ بحوالي 60% فقط من الحالات.

هناك بحث مستمر عن أداة أكثر موضوعية يمكنها توقع النوبة القلبية لدى الشخص.

1. بيانات درجة الكالسيوم في الشرايين التاجية



يساعد فحص مقياس الكالسيوم التاجي في تحديد الكالسيوم في الشريان التاجي ، مما يشير إلى عبء تصلب الشرايين.

إذا كان لدى الشخص المزيد من الكالسيوم في الشريان التاجي ، فهذا يشير بشكل غير مباشر إلى احتمالية أكبر لحدوث انسداد أكثر بسبب تصلب الشرايين.

بشكل عام ، تتراوح درجة التصوير المقطعي المحوسب بين 0 إلى 3. وتعني الدرجة 3 ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية ، وتعني الدرجة 2 ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية ، وتعني الدرجة 2 درجة معتدلة ، ويعتبر 1 خطرًا خفيفًا للإصابة بنوبة قلبية.

2. تصوير الأوعية التاجية بالأشعة المقطعية



في تصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب ، يتم حقن مادة معتمة للإشعاع مثل مادة التباين المحتوية على اليود. يصور تجويف الشرايين التاجية ، ويكشف عن أجزاء من الأوعية الدموية الضيقة بسبب ترسب الدهون والكالسيوم. يمكن أن تكون هذه الطريقة إحدى أدوات التقييم المبكر لخطر الإصابة بنوبة قلبية. ثم يوجه فحص الشريان التاجي المقطعي المحوسب إلى الطبيب المعالج لإجراء مزيد من التقييم لاحقًا عن طريق تصوير الأوعية التاجية الغازية بهدف علاج الحالة.

يجب استخدام درجة الكالسيوم في الشرايين التاجية وتصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب.

تقيم درجات الكالسيوم في الشريان التاجي رواسب الكالسيوم في الشريان التاجي فقط. ومع ذلك ، فإن ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية الأخرى التي تشير إلى ارتفاع مخاطر الإصابة باضطراب القلب ، تمر دون أن يلاحظها أحد.