حياة كريمة ببنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1550 فى قافلة طبية بقرية لاجودة

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة ".

جاء ذلك مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومى" الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية لاجودة مركز الفشن،مكونة من 9عيادات في 8تخصصات (الباطنة ، الأطفال ـ الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1552مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 73 ،معمل طفيليات 55، حالات الأشعة 4، استصدار قرار نفقة دولة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 55 حالة

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من جهته، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.