جولة لوزير الرى اليوم فى مشروعات الوزارة بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

يتفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار جولاته التفقدية لمشروعات الوزارة بالمحافظات.

وقالت مصادر بوزارة الرى، أنه من المقرر أن يتفقد سويلم الترع التى تم تبطينها بمنطقة غرب الدلتا، وكذلك المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة، بقدرة رفع 9 متر .

يشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 40% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع والانتهاء من مسار القناة المفتوحة ومسار المواسير .

ويمتد المسار الناقل للمياه بطول 114كيلومتر، وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر، وإنشاء 15 محطة رفع.

ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث يعد هذا المشروع مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر، وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.