جامعة طنطا تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب فى 14 كلية غدا

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد لاستقبال الطلاب غدًا بـ 14 كلية ومعهد التمريض، موضحًا أنه تم الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة بالمدن الجامعية والمبانى.

كما تم تجهيز ورفع كفاءة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بالأجهزة والوسائط التعليمية، وتوزيع المحاضرات وإعداد الجداول الدراسية، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة نقل عدوى فيروس كورونا.

أوضح رئيس الجامعة أن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن ما تم خلال العامين الماضيين من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدُ أن ماتم انجازه في تحديث اللوائح الدراسية لمواكبة التغيرات العالمية في البحث العلمي والتطبيقي وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين.

أضاف د. ذكي أن الأسبوعين المقبلين يشهدان أجواء احتفالية داخل مجمعات كليات الجامعة بالتزامن مع ختام فعاليات احتفالات الجامعة بمرور ٥٠ عاما على انشائها واليوبيل الذهبي بهدف اشراك أطراف مجتمع الجامعة في معايشة هذا الحدث المتميز، حيث يتم يومي 12 و 13 اكتوبر إقامة فعاليات كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة تتضمن المنتدى البيئي الدولي الخامس، ومؤتمر طبي دولي، وحفل ختامي لتكريم رموز ورواد الجامعة.