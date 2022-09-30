تكريم الطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة بمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مدرسة كيما الثانوية المشتركة فى محافظة أسوان احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات الذين حصلوا على مراكز متقدمة فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة.



وصرحت مديحة بسطاوى مديرة المدرسة أن الاحتفالية تضمنت تكريم جميع الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى محافظة أسوان،علاوة تكريم العشرة الأوائل على مستوى المدرسة فى كافة الشعب العلمية والأدبية.



وأشارت إلى تكريم طلاب المدرسة الحاصلين على مراكز متقدمة فى المسابقات العلمية والثقافية على مستوى محافظة أسوان خلال العام الماضى من أجل تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والكفاح لمواصلة مسيرتهم الناجحة فى محراب العلم وحتى يكونوا أسوة حسنة لزملائهم فى باقى السنوات الدراسية الأخرى بمدرسة كيما العريقة.



حضر الاحتفالية كلا من غنية محمد مدير عام إدارة أسوان التعليمية، ومحمد عبدالدايم مدير إدارة التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومحمود عاشور مدير التعليم الثانوى بإدارة أسوان التعليمية، وصافيناز محمد ابراهيم - أمين التعليم بحزب مستقبل وطن باسوان ووكيل وزارة التربية والتعليم باسوان سابقا، والمهندس ياسر عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مدرسة كيما الثانوية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة كيما وم حسام الدين حسن مدير إدارة التخطيط والمتابعة وحربى أبازيد رئيس قطاع الدراسات والبحوث بالشركة ولفيف من اولياء أمور الطلاب المتفوقين فى الثانوية.